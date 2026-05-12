«Аль-Наср» упустил победу над «Аль-Хилалем» из-за автогола Бенто на 98-й — вратарь не удержал мяч после аута. Команда Роналду стала бы чемпионом в случае победы

Клуб, за которую выступает Криштиану Роналду, сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в перенесенном домашнем матче 32-го тура чемпионата — 1:1. Гости отыгрались на 8-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря автоголу вратаря Бенто Крепски — он коснулся мяча после вбрасывания аута игроком соперника, но не удержал его в руках.
«Аль-Наср» оформил бы чемпионство, если бы выиграл этот матч. Команда тренера Жорже Жезуша лидирует в турнирной таблице, набрав 83 очка после 33 проведенных матчей, и опережает на 5 баллов «Аль-Хилаль», у которого есть игра в запасе.