Шейхи-фанаты «Аль-Насра» палками били болельщиков «Аль-Хиляля», но получили отпор и увернулись в VIP-ложу. Клуб Роналду упустил шанс досрочно стать чемпионом

Вчера клуб, за который выступает Криштиану Роналду, сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в перенесенном домашнем матче 32-го тура чемпионата (1:1) из-за автогола Бенто на 98-й минуте — вратарь не удержал мяч после аута. Команда стала бы чемпионом в случае победы.