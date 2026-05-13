Пабло Солари: «Я бы хотел пригласить в “Спартак” Месси из-за уважения к его предыдущим заслугам. Это лучший игрок в истории»

«Из всех аргентинских игроков я бы хотел пригласить в “Спартак” Лионеля Месси из-за уважения к его предыдущим заслугам.
Месси — лучший игрок в истории", — сказал аргентинец.
38-летний Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС.
Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал, кого хотел бы видеть в числе своих одноклубников.
«Из всех аргентинских игроков я бы хотел пригласить в “Спартак” Лионеля Месси из-за уважения к его предыдущим заслугам.
Месси — лучший игрок в истории", — сказал аргентинец.
38-летний Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС.