Бернарду спрашивал у Роналду, Канселу и Данило об игре за «Ювентус». Туринцы готовы платить хавбеку 6+2 млн евро в год

Как сообщает Tuttosport, туринцы готовы платить полузащитнику 6 млн евро в год «чистыми», а также 2 млн в виде бонусов (один миллион — за попадание в Лигу чемпионов, второй — за определенное число матчей и голов). Контракт будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.
Силва обдумывает этот вариант и наводит справки. Он пообщался с бывшими футболистами «Ювентуса», такими как Криштиану Роналду, Жоау Канселу и Данило, и они поддержали идею трансфера.
31-летний португалец покидает «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.