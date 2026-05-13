Бернарду спрашивал у Роналду, Канселу и Данило об игре за «Ювентус». Туринцы готовы платить хавбеку 6+2 млн евро в год

Как сообщает Tuttosport, туринцы готовы платить полузащитнику 6 млн евро в год «чистыми», а также 2 млн в виде бонусов (один миллион — за попадание в Лигу чемпионов, второй — за определенное число матчей и голов). Контракт будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.