Месси сделал хет-трик против «Цинциннати», забив 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере. У Роналду 971 мяч

38-летний аргентинец отличился на 24-й, 55-й и 89-й минутах игры. Также он сделал результативную передачу в моменте с четвертым голом команды, набрав в итоге 3+1 в этой игре.
Это 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере для Месси — в 1153 матчах. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 — за сборную Аргентины, 90 — за «Интер Майами» и 32 — за «ПСЖ». Также Лионель сделал 411 результативных передач.
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол в 1321 матче за карьеру за клубы и сборную Португалии.