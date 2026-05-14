Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
Месси сделал хет-трик против «Цинциннати», забив 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере. У Роналду 971 мяч

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил три мяча в ворота «Цинциннати» (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС.

38-летний аргентинец отличился на 24-й, 55-й и 89-й минутах игры. Также он сделал результативную передачу в моменте с четвертым голом команды, набрав в итоге 3+1 в этой игре.

Это 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере для Месси — в 1153 матчах. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 — за сборную Аргентины, 90 — за «Интер Майами» и 32 — за «ПСЖ». Также Лионель сделал 411 результативных передач.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол в 1321 матче за карьеру за клубы и сборную Португалии.