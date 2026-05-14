Месси сделал хет-трик против «Цинциннати», забив 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере. У Роналду 971 мяч

Это 908-й, 909-й и 910-й голы в карьере для Месси — в 1153 матчах. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 — за сборную Аргентины, 90 — за «Интер Майами» и 32 — за «ПСЖ». Также Лионель сделал 411 результативных передач.