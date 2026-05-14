Фанаты «Реала» освистывали Мбаппе при объявлении состава, Винисиуса — при получении мяча в ходе игры и остальных игроков во время разминки на «Бернабеу»

Болельщики «Реала» освистали игроков собственной команды.

«Мадрид» принимает «Овьедо» (0:0), первый тайм в 36-м туре Ла Лиги.

Фанаты «сливочных» начали свистеть в адрес футболистов еще с начала разминки, сообщает As.

Когда «Сантьяго Бернабеу» был заполнен менее чем на 10%, публика засвистела в адрес Тибо Куртуа и других вратарей, вышедших на разминку. Когда к голкиперам присоединились остальные игроки, а стадион заполнился менее чем на 30%, снова раздались громкие свистки.

Позже, во время объявления стартового состава команды, фанаты свистели вместо того, чтобы по традиции выкрикивать фамилии игроков. Сильнее всех освистали форварда Килиана Мбаппе, отмечает As.

После стартового свистка болельщики также начали свистеть в адрес вингера Винисиуса Жуниора при получении мяча. Это можно услышать в трансляции матча.