Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»

Гонсало провел отличный матч в прошлый раз, и у нас есть игра в воскресенье, где он будет основным нападающим. Вот и все. У меня нет проблем ни с кем. Я принимаю решения, и я понимаю, что те, кто не играет, недовольны. Я могу понять, что Мбаппе недоволен тем, что не играет, но это решение, основанное на обстоятельствах. Я не хотел рисковать, выпуская его через три дня. Это было самым логичным и естественным решением, здравым смыслом.