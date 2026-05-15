Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
П1
2.81
X
3.66
П2
2.46
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
П1
1.37
X
5.00
П2
9.25
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2

Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон — была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе подвел предварительные итоги выступления «Мадрида» в текущем сезоне.

За два тура до финиша Ла Лиги «Реал» не поднимется выше 2-го места. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии ¼ финала.

"Думаю, сезон мы начали хорошо: и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, но во второй половине все потеряли. Такова жизнь. Нам очень обидно, у меня такое чувство, что у нас была структура, стиль игры — и мы это потеряли. Для футболиста крайне обидно завершать сезон без трофеев. Не выиграть ничего.

Мы должны научиться принимать тот факт, что люди недовольны, принимать критику и вернуться в следующем сезоне с намерением [все исправить]", — сказал Мбаппе.