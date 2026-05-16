Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2

Макаров об инвестициях: «Держу абсолютно все деньги в недвижимости, никаких акций, облигаций. Мне были нужны финансы, чтобы закрыть ипотеки — поэтому поехал в Турцию»

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров рассказал, во что вкладывает деньги.

— Перед «Кайсериспором» был вариант с «Рубином», но не сошлись по финансам. Вы рассказывали, что причина — надо закрывать ипотеки. Сколько их у вас, что надо ехать в Турцию и «Рубин» их покрыть не может?

— Все рассказывать не буду. Есть задолженности по нескольким квартирам, которые достраиваются. И почему поехал не в «Рубин»? В «Динамо» полностью рассчитал весь свой контракт от буквы А до буквы Я. Последние полгода хотел уйти и играть в футбол, но мне были нужны финансы, чтобы закрыть ипотеки. Поэтому поехал в Турцию. Здесь мне сделали те условия, которые были нужны.

— В одном из интервью рассказывали, что хотели купить квартиру родителям. Удалось?

— Да давно уже. И бабушке, и родителям.

— Родители в итоге уволились с «АвтоВАЗА» и живут счастливой жизнью в этой квартире?

— Сейчас они строят себе дом постепенно. Мама уволилась. Папа не хочет, ему нравится работать. Поэтому он все это и делает, плюс параллельно занимается стройкой дома.

— Вывезти родителей из Тольятти ближе к столице так и не удалось?

— А я и не пытаюсь. Они там провели всю жизнь, им там все нравится, все устраивает. Смысла перевозить их в другой город не вижу.

— Насколько сейчас вообще выгодно брать ипотеки? Последние годы был безумный процент.

— Это не ипотека даже, а беспроцентная рассрочка. И я брал не вчера, а 3−4 года назад.

— «Живу скромно и никогда себя не балую». Ваши слова. До сих пор так? И какая самая дорогая покупка, не считая этих квартир?

— Машины тоже не берем?

— Нет, если не брали шесть штук за раз.

— У нас две машины — одна семейная, другая лично моя. Я к этому спокойно отношусь. У меня даже китаец — «Lixiang L9», а не какая-то мощная машина. Если захочу что-то, могу себя побаловать. Но у меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Если брать самую дорогую покупку — это часы «Audemars Piguet».

— Сколько это дело стоит?

— Около 50 тыс. долларов.

— А в чем прикол? Идете по коридору, неудачно махнули рукой и они разбились.

— Я в них по коридору не хожу. Просто мне нравятся часы и решил взять себе такие.

— Есть коллекция?

— Нет, есть двое часов. Просто понравились эти и захотел их взять. Не сожалею, потому что в любой момент могу их продать и вернуть деньги назад, а то и больше. Я их ношу, но не каждый день. Идем с семьей в ресторан или театр, красиво оделись, надеваю часы. Бывало, надевал и на тренировку, но больше на игры. Сейчас ношу «AppleWatch».

— Не боялись, что кто-то подрежет их из раздевалки, как у Смолова?

— Я как-то об этом никогда не думал.

— Проведите урок финансовой грамотности. Куда сейчас вкладывать деньги?

— Сам держу абсолютно все деньги в недвижимости, никаких акций, облигаций. Что-то советовать сложно, потому что у нас все быстро меняется. Я 7 лет назад выбрал курс на недвижимость и все деньги вкладываю в квартиры, в помещения.

— Бар в Казани остался?

— Нет, история прогорела. И я рад, что прогорел на таком раннем этапе, потому что это были не такие большие деньги. Но на будущее знаю, что если буду делать какой-то бизнес, то буду делать его один и сам полностью в него погружаться, — сказал Макаров.