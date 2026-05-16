Макаров об инвестициях: «Держу абсолютно все деньги в недвижимости, никаких акций, облигаций. Мне были нужны финансы, чтобы закрыть ипотеки — поэтому поехал в Турцию»

— Перед «Кайсериспором» был вариант с «Рубином», но не сошлись по финансам. Вы рассказывали, что причина — надо закрывать ипотеки. Сколько их у вас, что надо ехать в Турцию и «Рубин» их покрыть не может?
— Все рассказывать не буду. Есть задолженности по нескольким квартирам, которые достраиваются. И почему поехал не в «Рубин»? В «Динамо» полностью рассчитал весь свой контракт от буквы А до буквы Я. Последние полгода хотел уйти и играть в футбол, но мне были нужны финансы, чтобы закрыть ипотеки. Поэтому поехал в Турцию. Здесь мне сделали те условия, которые были нужны.
— В одном из интервью рассказывали, что хотели купить квартиру родителям. Удалось?
— Да давно уже. И бабушке, и родителям.
— Родители в итоге уволились с «АвтоВАЗА» и живут счастливой жизнью в этой квартире?
— Сейчас они строят себе дом постепенно. Мама уволилась. Папа не хочет, ему нравится работать. Поэтому он все это и делает, плюс параллельно занимается стройкой дома.
— Вывезти родителей из Тольятти ближе к столице так и не удалось?
— А я и не пытаюсь. Они там провели всю жизнь, им там все нравится, все устраивает. Смысла перевозить их в другой город не вижу.
— Насколько сейчас вообще выгодно брать ипотеки? Последние годы был безумный процент.
— Это не ипотека даже, а беспроцентная рассрочка. И я брал не вчера, а 3−4 года назад.
— «Живу скромно и никогда себя не балую». Ваши слова. До сих пор так? И какая самая дорогая покупка, не считая этих квартир?
— Машины тоже не берем?
— Нет, если не брали шесть штук за раз.
— У нас две машины — одна семейная, другая лично моя. Я к этому спокойно отношусь. У меня даже китаец — «Lixiang L9», а не какая-то мощная машина. Если захочу что-то, могу себя побаловать. Но у меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Если брать самую дорогую покупку — это часы «Audemars Piguet».
— Сколько это дело стоит?
— Около 50 тыс. долларов.
— А в чем прикол? Идете по коридору, неудачно махнули рукой и они разбились.
— Я в них по коридору не хожу. Просто мне нравятся часы и решил взять себе такие.
— Есть коллекция?
— Нет, есть двое часов. Просто понравились эти и захотел их взять. Не сожалею, потому что в любой момент могу их продать и вернуть деньги назад, а то и больше. Я их ношу, но не каждый день. Идем с семьей в ресторан или театр, красиво оделись, надеваю часы. Бывало, надевал и на тренировку, но больше на игры. Сейчас ношу «AppleWatch».
— Не боялись, что кто-то подрежет их из раздевалки, как у Смолова?
— Я как-то об этом никогда не думал.
— Проведите урок финансовой грамотности. Куда сейчас вкладывать деньги?
— Сам держу абсолютно все деньги в недвижимости, никаких акций, облигаций. Что-то советовать сложно, потому что у нас все быстро меняется. Я 7 лет назад выбрал курс на недвижимость и все деньги вкладываю в квартиры, в помещения.
— Бар в Казани остался?
— Нет, история прогорела. И я рад, что прогорел на таком раннем этапе, потому что это были не такие большие деньги. Но на будущее знаю, что если буду делать какой-то бизнес, то буду делать его один и сам полностью в него погружаться, — сказал Макаров.