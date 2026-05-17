«Аякс» не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

Команда во второй раз за три сезона финишировала на пятом месте в чемпионате Нидерландов и осталась без ЛЧ.
В последнем туре Эредивизи «Аяксу» нужна была только победа над «Херенвеном», чтобы сохранить хотя бы математические шансы на попадание в Лигу чемпионов. Однако команды сыграли вничью — 0:0.
До 2023 года клуб 23 раза подряд финишировал в топ-4 чемпионата страны. Теперь «Аякс» поборется в плей-офф за место в Лиге конференций-2026/27.
В Лиге чемпионов от Нидерландов в следующем сезоне выступят: ПСВ, «Фейеноорд» (стартует сразу с общего этапа) и НЕК (начнет с квалификации).