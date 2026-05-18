Кафу о Неймаре: «15 лет он был обязан делать все в сборной один, а нужно делить ответственность. У него не было такой поддержки, как у нас в 2002-м, все возлагали на него»

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу считает, что национальная команда не могла преуспеть, так как слишком долго возлагала ответственность лишь на одного Неймара.

Источник: Спортс‘’

«Я поговорил с Роберто Карлосом и сказал: “Как жаль, что этот парень совсем один. Он 15 лет был обязан делать все сам, а делать это в одиночку бесполезно. Когда речь идет о национальной сборной, нужно делить ответственность”.

В 2002 году у нас ни разу не было [одного] лучшего игрока на поле. Если бы у Неймара была такая же поддержка, как у нас в 2002 году, ему не нужно было бы каждый раз быть лучшим на поле. К сожалению, долгое время у нас был только Неймар, и мы возлагали все на него.

Я считаю Каземиро и Маркиньоса хорошими лидерами, судя по тому, как они ведут себя на поле, как разговаривают с судьей, как общаются с игроками. Я вижу в них двух отличных лидеров сборной Бразилии сегодня", — сказал Кафу ESPN.