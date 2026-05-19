Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон — в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал заявку команды на чемпионат мира-2026.

В окончательный состав бразильской команды попали 26 футболистов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Уэвертон («Гремио»);

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»);

Полузащитники: Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило дос Сантос («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»);

Нападающие: Эндрик («Лион» / «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья Диас («Барселона»), Райан Роша («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).