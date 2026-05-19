Марсело радостно кричал, узнав о вызове Неймара на ЧМ: «Вперед, Неймар и Бразилия, за 6-м титулом! Спасибо, мистер Анчелотти»

Форвард «Сантоса» попал в окончательный состав бразильской команды на предстоящий чемпионат мира. Экс-игрок «Барселоны» не выступал за национальную сборную с 2023 года из-за серии травм.
Марсело выложил в соцсеть видео с объявлением состава главным тренером Карло Анчелотти. При появлении на экране Неймара бывший футболист начал радостно кричать, трясти кулаком и подпрыгивать на месте.
"Вперед, Неймар! Бразилия, вперед, за 6-м [титулом ЧМ]!
Спасибо, мистер Анчелотти«, — подписал видео Марсело, работавший с тренером в “Мадриде”.
Изображение: скриншот из инстаграма Марсело.