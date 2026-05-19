Витинья о Роналду: «Один из величайших игроков в истории, я очень горжусь, что учусь у него. Надеюсь, Португалия сможет выиграть ЧМ с Криштиану и ради него»

— Каково это — делить раздевалку с Криштиану Роналду?
— Это невероятно. Он один из величайших игроков в истории. Я очень горжусь тем, что делю с ним раздевалку, учусь у него и каждый день становлюсь свидетелем его профессионализма. Я надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат мира с ним и ради него.
— Чему вы у него научились?
— Главным образом, его подходу к футболу: чрезвычайно профессиональному и серьезному. Он ничего не оставляет на волю случая. Он выходит на поле, зная, что готов на 100 процентов и что он сделал все возможное для команды, — сказал Витинья.