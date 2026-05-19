Константин Зырянов: «Болельщики привыкли к чемпионствам и требуют новое. “Зенит” с Семаком ежегодно показывает отличные цифры по очкам и борется за первое место — супер!»

Команда тренера Сергея Семака в седьмой раз за последние восемь сезонов стала чемпионом РПЛ.
— За прошедший сезон ощутили, что команде после шести чемпионств при Семаке тяжело находить эмоции и мотивацию для новой победы?
— Я вам скажу так: кто не находился внутри этого прямоугольника (смотрит в сторону поля) и не играл в футбол хотя бы на уровне Премьер-лиги, тот, наверно, немножко не понимает, какой пресс идет на футболистов, на тренеров.
Болельщики уже привыкли к чемпионствам и требуют новое.
При этом ежегодно «Зенит» во главе с Сергеем Богдановичем [Семаком] показывает отличные цифры по набранным очкам и постоянно борется за первое место — это супер! — сказал Константин Зырянов.
