Анчелотти о Неймаре в сборной Бразилии: «Футбол — это не наука, у каждого может быть мнение. Он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего минуту»

"Футбол — это не точная наука. У каждого свое мнение. Нельзя сказать, что одно мнение неверно, а другое — верно.
У каждого может быть свое мнение и разные точки зрения. В данном случае решение должен принять я.
К счастью, сегодня никто не может сказать, что тренер был неправ. Нам придется подождать до конца июля. Тогда кто-нибудь обязательно скажет, был он прав или нет.
Мы выбрали Неймара не потому, что считаем его хорошим игроком, который может выйти на замену, а потому, что он может привнести в команду свои качества, даже если сыграет всего одну минуту.
Мы выбрали данных футболистов, потому что уверены, что они нам помогут", — сказал Карло Анчелотти.
