Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.67
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.80
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.00
П2
1.67
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Роналду, Бруну, Витинья, Леау, Бернарду, Феликс, Невеш, Мендеш, Канселу — в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил заявку команды на Чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

Сборная Португалии будет представлена 27 игроками.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона», аренда из «Аль-Хилаля»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»);

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Саму Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэл Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На групповом этапе португальцы встретятся со сборными Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.