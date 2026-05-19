Неймар первым делом обнял своего физиотерапевта, узнав о включении в состав Бразилии на ЧМ. Мужчины не смогли сдержать слез

Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти в ночь на 19 мая огласил окончательный состав, куда был включен и 34-летний форвард «Сантоса».
Нападающий смотрел выступление Анчелотти в окружении членов семьи, друзей и близких. Услышав свое имя, Неймар не смог сдержать слез.
Первым человеком, кого он отправился обнять и поблагодарить, стал физиотерапевт Рафаэль. Они оба плакали от счастья.
Отметим, что с 2023 года Неймара регулярно преследуют травмы. Он пропустил целый год, с октября 2023 года по октябрь 2024-го, из-за разрыва крестообразной связки колена.
За сборную Бразилии свой последний на текущий момент матч форвард провел в октябре 2023 года.