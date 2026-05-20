Селюк о «Динамо»: «Шварц везде облажался и сейчас выращивает помидоры в огороде. Выбрать его — плевок в сторону орденоносца Гусева. Он может прийти грабить клуб, как немцы с “Локо”

"Почему я возмущенный? Шварц требует многолетний контракт с защитой прав. Он в себе не уверен. Шварц безработный, он везде облажался. Сейчас Шварц в лучшем случае выращивает помидоры в огороде.
Обращаюсь к совету директоров «Динамо» и руководителям РПЛ. Гусев — это тренер, который старается играть в футбол. Оставить Гусева, еще хочу выделить это отдельно в «дело Гусева», очень важно для будущих российских тренеров, которые начинают учиться.
Выбрать Шварца — это плевок в сторону орденоносца Гусева. Я понимаю, кто-то вспоминает былые заслуги Шварца, но это как в кино: вторая серия хуже первой. Так и здесь. Два раза в одну реку не входят.
Если он оберегает себя красными флажками, что при любом раскладе должны выплатить весь контракт, он может прийти грабить «Динамо», как немцы с «Локо». А сам Костин сказал, что он Гусеву доверяет", — заявил футбольный агент.