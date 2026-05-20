Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»

Неймар рассказал о своих эмоциях после вызова на чемпионат мира 2026 года.

Источник: Спортс‘’

34-летний игрок «Сантоса» попал в окончательный состав сборной Бразилии на турнир. Форвард не выступал за национальную команду с 2023 года из-за серии травм.

"Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто. После того, как объявили мое имя, я понял, что все преодоленные трудности и усилия этого стоили.

Могу сказать, как я всегда говорил, когда возвращался [в сборную], — я чувствую себя здесь как дома. Это трудно объяснить.

Я хочу поблагодарить всех. Мой вызов случился не только для меня, но и для всех, кто участвовал в этом процессе. Для всех, кто был со мной на поле и вне его, заботился о безопасности, здоровье, еде", — сказал Неймар в эфире Santos TV.

Неймар после вызова на ЧМ-2026: обнял физио, набрал Рафинье и отцу, много плакал.