Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»

34-летний игрок «Сантоса» попал в окончательный состав сборной Бразилии на турнир. Форвард не выступал за национальную команду с 2023 года из-за серии травм.
"Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто. После того, как объявили мое имя, я понял, что все преодоленные трудности и усилия этого стоили.
Могу сказать, как я всегда говорил, когда возвращался [в сборную], — я чувствую себя здесь как дома. Это трудно объяснить.
Я хочу поблагодарить всех. Мой вызов случился не только для меня, но и для всех, кто участвовал в этом процессе. Для всех, кто был со мной на поле и вне его, заботился о безопасности, здоровье, еде", — сказал Неймар в эфире Santos TV.
Неймар после вызова на ЧМ-2026: обнял физио, набрал Рафинье и отцу, много плакал.