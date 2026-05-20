Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.68
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Неймар не будет игроком основы и капитаном на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные — Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обговорил с Неймаром его вызов на чемпионат мира.

Источник: Спортс‘’

34-летний форвард «Сантоса» попал в окончательный состав бразильской команды на летний турнир.

По данным Globo Esporte, в прошлый четверг состоялся видеозвонок, во время которого Анчелотти поставил перед Неймаром условия его возвращения в команду.

Сообщается, что тренер сообщил нападающему, что он не будет игроком основного состава, и тем более капитаном. Он должен следовать другим правилам поведения, чем те, которые действовали для него в команде ранее. К нему будут относиться как к любому другому игроку, вызванному в сборную.

Кроме того, чтобы подчеркнуть изменение своего статуса, Неймар должен оставить футболку с 10-м номером ее нынешнему владельцу, Винисиусу Жуниору.

Утверждается, что Неймар принял все обозначенные условия и должен следовать соответствующим изменениям.