Король Ближнего Востока. Как Роналду завоевал первый трофей с «Аль-Насром»

В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» мог завоевать четыре титула, но везде пролетел мимо. В чемпионате борьба за первое место была безнадежной из-за доминирования «Аль-Хиляля», который одержал победу в 31 из 34 матчей и оторвался от «Аль-Насра» на 14 очков. В кубке страны команда с Роналду дошла до финала, где уступила все тому же «Аль-Хилялю». Соперник вел в счете до 88-й минуты, но столичный клуб сравнял и довел дело до серии пенальти. Роналду реализовал свой удар, однако трое его партнеров промахнулись. В суперкубке «Аль-Хиляль» также поставил подножку, выбив «Аль-Наср» в полуфинале, а в азиатской Лиге чемпионов команда Роналду на стадии четвертьфинала уступила в серии пенальти «Аль-Айну» из ОАЭ. И в этом матче Роналду забил свой 11-метровый, а трое его партнеров — нет.