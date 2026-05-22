Кингс ЧМ среди клубов пройдет в Италии с 26 июля по 1 августа. Среди участников команды Ямаля и Неймара

В турнире примут участие 16 команд:
Los Troncos — действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;
Porcinos — чемпион европейской Кингс Лиги;
Furia (команда Неймара) — победитель латиноамериканской Кингс Лиги;
DR7 — чемпион Кингс Лиги Ближнего Востока и Северной Африки;
Ultimate Mostoles (команда российского медиафутболиста Прокопа) — победитель регулярного сезона испанской Кингс Лиги;
La Capital CF (команда Ламина Ямаля) — клуб занял 2-е место в регулярном сезоне испанской Кингс Лиги и квалифицировался на турнир, потому что чемпион Кингс Лиги Испании Los Troncos уже участвует как действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;
Aniquiladores FC — чемпион мексиканской Кингс Лиги;
Atletico Parceros (команда Хамеса Родригеса) — победитель регулярного сезона мексиканской Кингс Лиги;
Alpak FC — чемпион итальянской Кингс Лиги;
Underdogs FC — победитель регулярного сезона итальянской Кингс Лиги;
DesimpaiN — чемпион бразильской Кингс Лиги;
G3X FC — финалист бразильской Кингс Лиги (попал на клубный Кингс ЧМ, потому что чемпион Кингс Лиги Бразилии DesimpaiN квалифицировался на турнир как победитель регулярного сезона);
Karasu — чемпион французской Кингс Лиги;
No Rules — чемпион немецкой Кингс Лиги;
FWZ — получили прямое приглашение;
Stallions — получили прямое приглашение.