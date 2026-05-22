Павлюченко назвал себя «дураком» за отказ перейти в европейский клуб

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко сожалеет, что по ходу своей карьеры дважды отказывался от перехода в европейский клуб. Об этом он рассказал «Чемпионату».
«Я два раза отказывался уезжать. Сейчас думаю: “Вот я дурак”. Как я мог отказываться? Было страшно, потому что уже была семья, ребенок. Я переживал из-за переезда, языка. Было чуть страшновато. На тот период я был основным в “Спартаке”, хороший контракт», — сказал 44-летний Павлюченко.
По словам Павлюченко, если бы отмотать время назад и его спросили о готовности отправиться в Европe, то он бы «собрался и поехал».
В 2008 году Павлюченко все же перешел из «Спартака» в английский «Тоттенхэм», где провел три с половиной сезона.
На протяжении игровой карьеры Павлюченко также играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Локомотив» и «Арарат», екатеринбургский «Урал», краснодарскую «Кубань», лондонский «Тоттенхэм» и «Знамя» из Ногинска. Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2006, 2007).
В составе сборной России он провел 51 матч и забил 21 гол. В 2008 году Павлюченко стал бронзовым призером чемпионата Европы.