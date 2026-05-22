Мбаппе скорректировал показания по делу Хакими об изнасиловании в письме. Защитник «ПСЖ» сегодня подал ходатайство о снятии обвинений — решение вынесут 19 июня

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими в пятницу предстал перед судом в Версале, чтобы ходатайствовать о снятии обвинений в изнасиловании.

Напомним, официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки были представлены футболисту в 2023 году. После этого он был помещен под судебный надзор. Сообщалось, что девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси. Там «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

В поддержку своего ходатайства Хакими представил письмо, подписанное Килианом Мбаппе, в котором тот выступил в защиту своего бывшего одноклубника, сообщает Mundo Deportivo. В этом письме форвард «Реала» вносит ясность в свои первоначальные показания, на основании которых следственный судья в феврале прошлого года принял решение о передаче дела Хакими в суд. На тот момент судья счел, что заявления Мбаппе подтверждают показания заявительницы, одновременно противореча версии событий, изложенной самим Хакими.

Тогда француз рассказал, что марокканский игрок сообщил ему о том, что поцеловал молодую женщину и прикоснулся к ее «интимным частям», добавив при этом, что ни в какой момент не чувствовал с ее стороны признаков неприятия. В своем письменном разъяснении Мбаппе указывает, что говорил в целом, а не конкретно об «ее интимных частях», не уточняя при этом, имел ли он в виду половые органы.

По окончании судебного заседания Фанни Колен, адвокат Хакими, подтвердила, что они представили новые доказательства в поддержку своего ходатайства о прекращении дела. Решение по апелляции ожидается 19 июня, когда Ашраф будет находиться в расположении сборной Марокко, участвующей в чемпионате мира.