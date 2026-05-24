Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
Карвахаль об уходе из «Реала»: «Не могу не вспомнить нашу золотую эпоху: четыре ЛЧ за пять лет, Десима, три победы подряд, Роналду, Рамос, Анчелотти, Зидан. Они привели нас на вершину»

Даниэль Карвахаль высказался об уходе из «Реала».

Защитник провел последний матч за мадридский клуб — против «Атлетика» (4:2) в 38-м туре Ла Лиги.

"Добрый вечер, мадридисты. Мне сейчас нелегко говорить, потому что я сильно тронут этим изумительным прощанием. Прежде всего хочу поблагодарить нашего президента — дона Флорентино [Переса]. Именно он вернул меня из Германии, и вместе мы выиграли много титулов Лиги чемпионов. Но если мне нужно выделить что-то одно, то это то, что спустя даже не 24 часа после моей травмы колена он без колебаний продлил со мной контракт.

Затем я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. У нас были не самые легкие два сезона, но я уверен, что мы снова будем побеждать. Это «Реал», и мы должны снова подняться, как того требует наша история.

Я не могу не вспоминать нашу золотую эпоху. Не могу не вспоминать тот золотой период, который мы пережили. Подходит к концу великолепная эра: четыре Лиги чемпионов за пять лет, та Десима, три победы подряд, Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан… Бесчисленное количество имен, которые высоко несли эту эмблему. Они сделали нас великими и привели на самую вершину", — сказал Карвахаль.

