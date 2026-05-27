Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу — в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл — 8,23

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
— вратарь: Жоан Гарсия («Барселона», средний балл — 7,09);
— защита: Андрей Рациу («Райо Вальекано», 7,13), Флориан Лежен («Райо Вальекано», 7,06), Кике Салас («Севилья», 7,16), Карлос Ромеро («Эспаньол», 7,0);
— полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 8,23), Педри («Барселона», 7,25), Джуд Беллингем («Реал», 7,24), Абде Эззальзули («Бетис», 7,19);
— нападение: Килиан Мбаппе («Реал», 7,70), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35).
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».