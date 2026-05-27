Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу — в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл — 8,23

У «Реала» и «Барселоны» по три представителя в символической сборной Ла Лиги от WhoScored.

Источник: Спортс‘’

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

— вратарь: Жоан Гарсия («Барселона», средний балл — 7,09);

— защита: Андрей Рациу («Райо Вальекано», 7,13), Флориан Лежен («Райо Вальекано», 7,06), Кике Салас («Севилья», 7,16), Карлос Ромеро («Эспаньол», 7,0);

— полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 8,23), Педри («Барселона», 7,25), Джуд Беллингем («Реал», 7,24), Абде Эззальзули («Бетис», 7,19);

— нападение: Килиан Мбаппе («Реал», 7,70), Винисиус Жуниор («Реал», 7,35).

Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше