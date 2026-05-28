Джемал Табидзе: «Точно знаю, что Роналду не выиграет ЧМ. Буду болеть за Аргентину и переживать за Мастури»

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
— За кого будете болеть на чемпионате мира?
— Буду переживать за [Хазема] Мастури (вызван в сборную Туниса — Спортс«“), хочу, чтобы как можно больше забил на чемпионате мира. Надеюсь, он станет лучшим бомбардиром. А болеть буду за Аргентину, будет тяжело выиграть, но желаю им этого.
— Для Месси и Криштиану Роналду предстоящий турнир станет шестым в карьере.
— Они инопланетяне! И я точно знаю, что Роналду не выиграет чемпионат мира, — сказал Табидзе.