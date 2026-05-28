Неймар пропустит 2−3 недели из-за травмы икроножной мышцы, сообщил врач сборной Бразилии. Форвард может не сыграть в первом матче ЧМ

34-летний нападающий «Сантоса», вызванный в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026, повредил икроножную мышцу — изначально сообщалось, что он пропустит 5−10 дней. После прибытия в расположение сборной Неймар прошел дополнительное обследование.
«Неймар прошел все медицинские обследования, мы провели МРТ, которая выявила мышечное повреждение второй степени. Спортсмен продолжает лечение — ожидается, что он восстановится за две-три недели», — сказал Ласмар.
Таким образом, Неймар точно пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии против панамы и Египта. Участие форварда в первом матче ЧМ-2026 против сборной Марокко, который пройдет 14 июня, также под вопросом.