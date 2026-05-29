Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне — в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026

В окончательный состав команды Лионеля Скалони вошли 26 игроков.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Хуан Муссо («Атлетико»);
Защитники: Гонсало Монтьель («Ривер Плейт»), Науэль Молина («Атлетико»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Тальяфико («Лион»), Факундо Медина («Марсель»);
Полузащитники: Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Валентин Барко («Страсбур»);
Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Флако Лопес («Палмейрас»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Нико Пас («Комо»).