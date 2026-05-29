Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.40
П2
3.30
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет

Лионель Месси вызван на шестой чемпионат мира.

38-летний нападающий «Интер Майами» попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026. Ранее он играл на мировом первенстве в 2006, 2010, 2014 (стал вице-чемпионом), 2018 и 2022 (стал чемпионом) годах.

Еще не один футболист не принимал участия в шести розыгрышах этого турнира. В этом году рекорд могут обновить Месси и 41-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кроме Месси и Роналду, на пяти чемпионатах мира выступали Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо (все — Мексика) и Лотар Маттеус (ФРГ / Германия).