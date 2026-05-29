Егор Титов: «Овечкин велик настолько, что сложно описать словами, но при этом скромный и приятный. Дай бог, чтобы наши спортсмены брали с него пример»

Ранее они посетили суперфинал FONBET Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти).
"С Овечкиным мы как раз сидели на суперфинале вместе, общались в одной ложе. Саша всемогущ, он везде. С Женей Малкиным мы еще вместе играли в футбол, когда у них были летние паузы.
Овечкин и в поле, и в воротах играет великолепно. Все мы люди большого командного спорта, поэтому нужно общаться. Кто-то играет в хоккей, кто-то в футбол. Но ребята мегаприятные, мегаобщительные.
Овечкин велик настолько, что сложно описать словами, но при этом скромный, приятный. Дай бог, чтобы наши спортсмены, хоккеисты, в частности, брали пример с Овечкина", — сказал Титов.
Овечкин заявил, что в июле определится с решением о продолжении карьеры в НХЛ.