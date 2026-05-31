Футбол. Товарищеские матчи
05:00
Мексика
:
Австралия
П1
1.69
X
3.89
П2
5.50
Футбол. Товарищеские матчи
13:25
Япония
:
Исландия
П1
1.16
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
П1
1.23
X
6.27
П2
12.75
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
П1
1.68
X
3.91
П2
5.35
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
П1
1.16
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:3
ПСЖ
1
:
Арсенал
1
«У Сафонова аура чемпиона. Если бы он “Арсенал” так не напугал, пробили бы лучше. Кто Матвея критиковал год назад — нефутбольные и завистливые люди». Быстров о победе «ПСЖ&ra

Владимир Быстров указал на чемпионскую ауру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Ваши впечатления от увиденного в финале Лиги чемпионов?

— Честно, кайфанул! Матч, который соответствовал финалу. Оба тренера — красавцы. Игроки покидали поле только когда сводило ноги, потому что отдали все, что могли. Все выложились. На такие финалы любо-дорого смотреть.

— Было много критики по ходу матча, что «Арсенал» после первого гола перестал играть в футбол.

— Критикуют люди, которые вообще не понимают футбол. В такой игре все было прописано свыше. Любая другая команда могла погибнуть от прессинга «ПСЖ». Артета — молодец, сделал замены, дотянул до пенальти и даже мог взять кубок. Но звезды так сошлись, что «ПСЖ» и Матвей Сафонов становятся двукратными чемпионами. Весь Краснодар должен быть счастлив, что у нас есть такие великолепные игроки.

— После первого сезона Матвея Сафонова многие говорили, что он все выиграл со скамейки. А теперь?

— Пускай они сначала попадут в команду Лиги чемпионов, сядут к ней на «банку» и хотя бы раз выиграют трофей! И потом пусть рассказывают. Кто критиковал — нефутбольные и завистливые люди. Просто бред.

— Матвей Сафонов сейчас — лучший вратарь в мире?

— Ты видел, как он напугал «Арсенал»? Если бы он их так не напугал, то они пробили бы лучше. Аура чемпиона, — сказал экс-полузащитник сборной России.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше