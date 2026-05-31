«У Сафонова аура чемпиона. Если бы он “Арсенал” так не напугал, пробили бы лучше. Кто Матвея критиковал год назад — нефутбольные и завистливые люди». Быстров о победе «ПСЖ&ra

— Ваши впечатления от увиденного в финале Лиги чемпионов?
— Честно, кайфанул! Матч, который соответствовал финалу. Оба тренера — красавцы. Игроки покидали поле только когда сводило ноги, потому что отдали все, что могли. Все выложились. На такие финалы любо-дорого смотреть.
— Было много критики по ходу матча, что «Арсенал» после первого гола перестал играть в футбол.
— Критикуют люди, которые вообще не понимают футбол. В такой игре все было прописано свыше. Любая другая команда могла погибнуть от прессинга «ПСЖ». Артета — молодец, сделал замены, дотянул до пенальти и даже мог взять кубок. Но звезды так сошлись, что «ПСЖ» и Матвей Сафонов становятся двукратными чемпионами. Весь Краснодар должен быть счастлив, что у нас есть такие великолепные игроки.
— После первого сезона Матвея Сафонова многие говорили, что он все выиграл со скамейки. А теперь?
— Пускай они сначала попадут в команду Лиги чемпионов, сядут к ней на «банку» и хотя бы раз выиграют трофей! И потом пусть рассказывают. Кто критиковал — нефутбольные и завистливые люди. Просто бред.
— Матвей Сафонов сейчас — лучший вратарь в мире?
— Ты видел, как он напугал «Арсенал»? Если бы он их так не напугал, то они пробили бы лучше. Аура чемпиона, — сказал экс-полузащитник сборной России.