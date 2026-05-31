Футбол. Товарищеские матчи
13:25
Япония
:
Исландия
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Анчелотти о травме Неймара: «Уверен, что не буду менять заявку сборной. Комитет считает Неймара достойным места в составе, думаю, он восстановится как можно скорее»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос, сыграет ли форвард «Сантоса» Неймар на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Барселоны» пропустит несколько недель из-за травмы икроножной мышцы. Чемпионат мира начнется 11 июня.

«Перед объявлением заявки мы получили от “Сантоса” информацию о том, что у Неймара есть небольшая проблема. Но он был вызван потому, что комитет считает его достойным места в составе.

Мы думаем, что он восстановится и будет готов как можно скорее. Он хорошо тренируется и очень воодушевлен. Скажу прямо: он будет с нами, пока не восстановится и не будет доступен. Вероятно, уже к первой игре он будет готов. Может быть, ко второй. Я уверен в том, что не буду менять заявку: мы выбрали именно этих 26 игроков.

Я сказал, что игрокам нужно быть готовыми на сто процентов, но еще в марте я говорил, что могу вызвать игрока, готового не полностью, если он на сто процентов восстановится к чемпионату мира. К сожалению, Милитао и Эстевао не смогут восстановиться [полностью к чемпионату мира], в отличие от Неймара", — сказал Анчелотти.

Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон — в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026.