Карло Анчелотти: «Место Неймара в центре — там, где играют Винисиус и Рафинья. Он не будет играть на позиции вингера»

"Неймар должен играть на той позиции, на которой ему предписано играть. Он должен играть в центре, он не может играть на фланге.
Он не будет играть на позиции вингера, он будет играть в центре поля, на позиции нападающего или атакующего полузащитника. Там, где играли Виниcиус и Рафинья", — сказал Анчелотти после товарищеского матча с Панамой (6:2).
Напомним, Неймар, вошедший в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026, восстанавливается от травмы икроножной мышцы. Сообщалось, что 34-летний форвард пропустит 2−3 недели.