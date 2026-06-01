Матч-центр
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Норвегия
0
:
Швеция
0
П1
1.75
X
4.00
П2
4.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
П1
1.22
X
7.33
П2
14.75
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
П1
1.49
X
4.63
П2
6.79
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
П1
1.19
X
7.20
П2
18.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
П1
1.70
X
3.86
П2
5.35
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
Карло Анчелотти: «Место Неймара в центре — там, где играют Винисиус и Рафинья. Он не будет играть на позиции вингера»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Неймар будет конкурировать по позиции с Винисиусом Жуниором и Рафиньей.

"Неймар должен играть на той позиции, на которой ему предписано играть. Он должен играть в центре, он не может играть на фланге.

Он не будет играть на позиции вингера, он будет играть в центре поля, на позиции нападающего или атакующего полузащитника. Там, где играли Виниcиус и Рафинья", — сказал Анчелотти после товарищеского матча с Панамой (6:2).

Напомним, Неймар, вошедший в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026, восстанавливается от травмы икроножной мышцы. Сообщалось, что 34-летний форвард пропустит 2−3 недели.