Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
Мусаева не раздражают реплики Мостового о «нефутбольном человеке»: «Главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на высказывания бывшего футболиста Александра Мостового в свой адрес.

Источник: Спортс‘’

— Вы знакомы с Александром Мостовым?

— Нет.

— Вас раздражают его язвительные реплики про «нефутбольного человека»?

— Тоже нет.

— И природу персонального хейта с его стороны тоже не понимаете?

— По его логике, если «Краснодар» был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол.

Когда «Краснодар» стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов.

Если же «Краснодар» становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьез это обсуждал?

— Мы хотим понять причину бесконечных нападок эксперта Мостового на тренера Мусаева.

— Ну так у него и спросите.

— Что вы скажете на реплику: «Ничто не поможет снять с Мусаева ярлык “нефутбольный человек”?

— Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем, — сказал Мурад Мусаев.