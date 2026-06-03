Тедеев о Дзюбе: «Артем усилит любую команду, особенно ментально. “Спартаку” нужно прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей»

— Спортивный директор «Спартака» Кахигао не исключил подписания Дзюбы летом. Артем потянет?
— Однозначно. Любую команду Премьер-лиги. Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых.
«Спартак» — величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев. Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты. Артем как раз показывает ту генетику. Он может делать с мячом все что угодно!
Думаете, Дзюба любит только футбол, состоящий из длинных передач? Нет, он внизу еще сильнее. Но для этого нужны исполнители, которые умело взаимодействуют: опорники, крайние защитники, игрок под атакой. Артем всегда будет полезен.
— В раздевалке Дзюба такой же?
— Он очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста — это нормально. Криштиану Роналду тоже не делает некоторые вещи. Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане.
А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей, — сказал бывший тренер «Акрона».