Оскар про Китай: «Мне предложили огромные деньги, но я поехал, так как не играл за “Челси”. Футбол изменился — Неймар, Роналду, Бензема уехали в Саудовскую Аравию. Это работа»

«Конечно, все знают, что тогда это были огромные деньги. Но я поехал, потому что в то время не играл за “Челси”. У меня была возможность перейти в европейские клубы, а также в Китай. Мне предложили внушительный, просто огромный контракт. Но для меня было очень важно не только деньги, я хотел познакомиться с новой культурой.