Диего Лугано: «Для Роналду будут назначать пенальти на ЧМ-2026, как для Месси в Катаре. Такова реальность»

«Я думаю, что Бразилия… О ней много говорят, это южноамериканская команда, на которую возлагают самые высокие ожидания, и она постепенно совершенствуется. Я определенно выбираю ее», — сказал Лугано в эфире ESPN.
Другие ведущие также назвали в качестве фаворитов сборные Испании, Франции и Португалии.
«У Португалии чуть больше шансов, потому что для Криштиану Роналду будут назначать пенальти, как для Месси в Катаре. Такова реальность. Кроме того, Португалия — качественная команда. Со всей этой энергией они вполне могли бы стать чемпионами мира», — ответил Лугано, рассмешив других участников эфира.
Диего Лугано: «Аргентине помогли стать чемпионом мира — 4 из 5 пенальти не было. Это заслуга Месси, который сильно продвигает себя».