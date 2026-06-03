Диего Лугано: «Для Роналду будут назначать пенальти на ЧМ-2026, как для Месси в Катаре. Такова реальность»

«У Португалии чуть больше шансов, потому что для Криштиану Роналду будут назначать пенальти, как для Месси в Катаре. Такова реальность. Кроме того, Португалия — качественная команда. Со всей этой энергией они вполне могли бы стать чемпионами мира», — ответил Лугано, рассмешив других участников эфира.