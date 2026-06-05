Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.82
П2
7.50
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
2
:
Нигерия
2
П1
X
П2

Бородюк о словах ван дер Варта: «С головой что-то случилось, видимо. Пусть прилетает в Россию, у нас отличные врачи, особенно психиатры — помогут вылечиться»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал высказывание экс-хавбека сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта.

Источник: Спортс‘’

Сборная России обыграла команду Нидерландов в ¼ финала турнира (3:1), забив два мяча в дополнительное время.

Ван дер Варт ранее заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России… Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись».

"Видимо, у ван дер Варта что-то с головой случилось.

Пусть прилетает в Россию, у нас отличные врачи, особенно психиатры — помогут ему вылечиться. А если говорить по-футбольному, нужно научиться достойно проигрывать", — заявил Александр Бородюк.