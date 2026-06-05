Бородюк о словах ван дер Варта: «С головой что-то случилось, видимо. Пусть прилетает в Россию, у нас отличные врачи, особенно психиатры — помогут вылечиться»

Сборная России обыграла команду Нидерландов в ¼ финала турнира (3:1), забив два мяча в дополнительное время.
Ван дер Варт ранее заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России… Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись».
"Видимо, у ван дер Варта что-то с головой случилось.
Пусть прилетает в Россию, у нас отличные врачи, особенно психиатры — помогут ему вылечиться. А если говорить по-футбольному, нужно научиться достойно проигрывать", — заявил Александр Бородюк.