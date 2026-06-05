«Рука Бога» Марадоны — самый знаковый момент в истории ЧМ по версии Goal, победа Месси — на 2-м месте, удар головой Зидана — на 3-м, промах Баджо на 6-м, 1:7 Бразилии

В список вошли 100 событий. Первое место занял гол аргентинцы Диего Марадоны в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 (2:1), который был забит рукой.
Первая десятка выглядит так:
1. «Рука Бога» Марадоны;
2. Победа Лионеля Месси в 2022-м;
3. Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци в финале ЧМ-2006;
4. «Гол столетия» Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 с Англией;
5. Выступление 17-летнего Пеле на ЧМ-1958;
6. Промах Роберто Баджо с пенальти в послематчевой серии с Бразилией в финале ЧМ-1994;
7. Поражение Бразилии от Германии со счетом 1:7 в полуфинале ЧМ-2014;
8. Танец Роже Милла на ЧМ-1990;
9. Луис Суарес выбил руками мяч, летящий в ворота Уругвая в четвертьфинале ЧМ-2010 с Ганой;
10. Празднование Марадоны перед камерой после гола в ворота Греции на ЧМ-1994 и провальный допинг-тест.
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