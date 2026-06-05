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«Рука Бога» Марадоны — самый знаковый момент в истории ЧМ по версии Goal, победа Месси — на 2-м месте, удар головой Зидана — на 3-м, промах Баджо на 6-м, 1:7 Бразилии —

Goal составил рейтинг самых знаковых моментов в истории чемпионатов мира.

Источник: Спортс‘’

В список вошли 100 событий. Первое место занял гол аргентинцы Диего Марадоны в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 (2:1), который был забит рукой.

Первая десятка выглядит так:

1. «Рука Бога» Марадоны;

2. Победа Лионеля Месси в 2022-м;

3. Зинедин Зидан ударил головой Марко Матерацци в финале ЧМ-2006;

4. «Гол столетия» Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 с Англией;

5. Выступление 17-летнего Пеле на ЧМ-1958;

6. Промах Роберто Баджо с пенальти в послематчевой серии с Бразилией в финале ЧМ-1994;

7. Поражение Бразилии от Германии со счетом 1:7 в полуфинале ЧМ-2014;

8. Танец Роже Милла на ЧМ-1990;

9. Луис Суарес выбил руками мяч, летящий в ворота Уругвая в четвертьфинале ЧМ-2010 с Ганой;

10. Празднование Марадоны перед камерой после гола в ворота Греции на ЧМ-1994 и провальный допинг-тест.

Полный рейтинг доступен по ссылке.

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