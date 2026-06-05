Месси и Сон сыграют в матче звезд МЛС и лиги Мексики

Встреча звезд двух чемпионатов состоится 29 июля на стадионе «Шарлотт».
Сборная МЛС составлена по итогам голосования фанатов, игроков и представителей СМИ. В стартовый состав вошли:
— вратарь: Брайан Шваке («Нэшвилл»);
— защита: Энтони Марканич («Миннесота»), Мбекезели Мбокази («Чикаго»), Тим Рим («Шарлотт»), Энди Нахар («Нэшвилл»);
— полузащита: Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Зэйвьер Гозо («Реал Солт Лейк»), Хани Мухтар («Нэшвилл»);
— нападение: Уго Кейперс («Чикаго»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Лионель Месси («Интер Майами»).