Мбаппе о Месси и Роналду: «Их соперничество было прекрасным, потому что в них буквально все противоположно: правша и левша, высокий и низкий, утонченный и мощный»

— Ох, я играл с ними обоими. Я играл с Месси и играл против Криша. Криш — мой кумир, но я также играл и с Лео. И, поиграв против обоих, я могу сказать, что на самом деле они очень разные. Они не одинаковые. Совсем не одинаковые. Да, они разные.