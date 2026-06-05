Мбаппе о Месси и Роналду: «Их соперничество было прекрасным, потому что в них буквально все противоположно: правша и левша, высокий и низкий, утонченный и мощный»

— Месси или Роналду?
— Ох, я играл с ними обоими. Я играл с Месси и играл против Криша. Криш — мой кумир, но я также играл и с Лео. И, поиграв против обоих, я могу сказать, что на самом деле они очень разные. Они не одинаковые. Совсем не одинаковые. Да, они разные.
Я думаю, их соперничество было прекрасным, потому что в них буквально все противоположно: правша и левша, высокий и низкий… один более утонченный, другой более мощный, один более взрывной, у другого больше видения поля, — сказал Мбаппе.