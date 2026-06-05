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Килиан Мбаппе: «У людей короткая память, ты можешь все выиграть, а на следующий день об этом уже забыли. Мой брат даже не знает, каким Роналду был в “МЮ”

У Килиана Мбаппе спросили, чего еще ему не хватает в его футбольной карьере.

Источник: Спортс‘’

— Самый простой ответ — выиграть все трофеи, но есть игроки, которые добились даже большего, чем просто выиграли все титулы. В футболе всегда есть к чему стремиться.

Не знаю, как в других сферах, но в футболе у людей короткая память: ты можешь все выиграть, а на следующий день об этом уже забыли. И уж тем более в том случае, если эти победы были несколько лет назад. Если ты не продолжаешь побеждать, твое место займет кто-то другой. Так будет в любом случае, потому что это цикл жизни и спорта.

— Боишься ли ты, что о тебе забудут?

— В футболе мы это называем «маленькой смертью». Когда ты познал славу, а потом переходишь к следующей стадии жизни… сама жизнь, конечно, продолжается. В нашей профессии можно завершить карьеру совсем молодым, но жизнь все равно идет дальше. При этом я думаю, что по рутине скучать не буду. Перелеты, тренировки — по этому скучать точно не буду. А вот конкуренция, борьба — да, будет очень не хватать.

— В каком возрасте завершишь карьеру?

— Решат тело и — в первую очередь — голова. Для игрока очень важно правильно уйти. Я это вижу по новому поколению. У меня есть младший брат, и когда я смотрю футбол вместе с ним, то замечаю это особенно четко. Футболисты, на которых смотрел я в детстве, для него уже были на закате карьеры, и для него они «закончились» как игроки, потому что не ушли вовремя. Я ему говорю: «Ты серьезно?» Этан 2006 года рождения и даже не знает, каким Криштиану Роналду был в «Манчестер Юнайтед», — сказал форвард «Реала» в интервью YouTube-каналу Sorare.