Килиан Мбаппе: «У людей короткая память, ты можешь все выиграть, а на следующий день об этом уже забыли. Мой брат даже не знает, каким Роналду был в “МЮ”

— Решат тело и — в первую очередь — голова. Для игрока очень важно правильно уйти. Я это вижу по новому поколению. У меня есть младший брат, и когда я смотрю футбол вместе с ним, то замечаю это особенно четко. Футболисты, на которых смотрел я в детстве, для него уже были на закате карьеры, и для него они «закончились» как игроки, потому что не ушли вовремя. Я ему говорю: «Ты серьезно?» Этан 2006 года рождения и даже не знает, каким Криштиану Роналду был в «Манчестер Юнайтед», — сказал форвард «Реала» в интервью YouTube-каналу Sorare.