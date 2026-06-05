Канте не пожал Мбаппе руку перед игрой Франции с Кот-д`Ивуаром

Есть вероятность, что они уже поприветствовали друг друга ранее. Журналист TF1 Сабер Десфарж убежден, что никаких проблем между футболистами нет. Слухи о разногласиях начали распространяться еще после мартовской игры с Колумбией, в которой Мбаппе при выходе на замену якобы попросил Райана Шерки забрать у Канте капитанскую повязку и отдать ему, но Десфарж назвал их «чушью».