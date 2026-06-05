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Канте не пожал Мбаппе руку перед игрой Франции с Кот-д`Ивуаром

В соцсетях предположили, что Килиан Мбаппе находится не в лучших отношениях с Нголо Канте.

Источник: Спортс‘’

Вчера сборная Франции в товарищеской игре уступила команде Кот-д`Ивуара со счетом 1:2.

После встречи разошлось предматчевое видео, в котором Канте в подтрибунном помещении обменивается рукопожатиями с рядом партнеров, но игнорирует Мбаппе. Килиан делает движение, похожее на попытку протянуть руку, но останавливается.

Есть вероятность, что они уже поприветствовали друг друга ранее. Журналист TF1 Сабер Десфарж убежден, что никаких проблем между футболистами нет. Слухи о разногласиях начали распространяться еще после мартовской игры с Колумбией, в которой Мбаппе при выходе на замену якобы попросил Райана Шерки забрать у Канте капитанскую повязку и отдать ему, но Десфарж назвал их «чушью».