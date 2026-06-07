Рикарду Кошта о ЧМ-2010: «Рождение сына Роналду прикрыло так называемый провал Португалии. Мы были счастливы, потому что Криштиану очень ждал этого момента»

Мы мало что знали об этом, потому что Криштиану поделился лишь с несколькими людьми, но, когда мы узнали, мы все поздравили его, и наши мысли немного успокоились. Мы отодвинули в сторону то, что португальцы думали о нас, о нашей игре и о вылете. Это было своего рода прикрытием, чтобы скрыть так называемый провал Португалии на чемпионате мира 2010 года. Но мы были счастливы, потому что он очень ждал этого момента. Это был прекрасный момент, и спустя 16 лет Криштиану-младший уже футболист, он уже забивал за [юношескую] Португалию, так что это феноменально, фантастически. Но я рад, что эта новость всплыла и затмила собой некоторые другие события, — сказал Кошта.