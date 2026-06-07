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Экс-глава МИД Испании поменял бы Винисиуса на Холанда: «Поставил бы Эрлинга в центр атаки, а Мбаппе — налево. Вини агрессивен и не отрабатывает в обороне, но “Реал” вряд ли&nbs

Бывший министр иностранных дел Испании, болельщик «Реала» Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявил, что заменил бы Винисиуса Жуниора на Эрлинга Холанда.

— Разочаровал ли вас кто-то из игроков?

— Мне не очень нравится Винисиус. Он агрессивен и не отрабатывает в обороне. Ему нужно быть более вовлеченным, когда команде приходится отступать, потому что он часть команды, а это требует усилий.

— Вы бы обошлись без него?

— Не думаю, что «Реал» его продаст. Следовательно, задача нового тренера должна заключаться в том, чтобы он и Мбаппе отрабатывали так же, как и вся команда, когда приходится обороняться. Они должны вести себя как профессионалы, помогать друг другу и поддерживать остальных игроков во благо команды. Эта задача важна для любого, кто бы ни возглавил команду.

— Вы бы поменяли Винисиуса на Холанда?

— Да. Я бы передвинул Мбаппе налево и поставил Холанда в центр атаки, — сказал Гарсия-Маргальо.