Экс-глава МИД Испании поменял бы Винисиуса на Холанда: «Поставил бы Эрлинга в центр атаки, а Мбаппе — налево. Вини агрессивен и не отрабатывает в обороне, но “Реал” вряд ли&nbs

— Не думаю, что «Реал» его продаст. Следовательно, задача нового тренера должна заключаться в том, чтобы он и Мбаппе отрабатывали так же, как и вся команда, когда приходится обороняться. Они должны вести себя как профессионалы, помогать друг другу и поддерживать остальных игроков во благо команды. Эта задача важна для любого, кто бы ни возглавил команду.