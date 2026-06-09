Травмированный Неймар посетил стейк-хаус в Нью-Йорке в выходной сборной Бразилии

Ресторан и его сотрудники поделились фотографиями форварда «Сантоса» в социальных сетях. Цены на самые дорогие куски мяса в заведении не разглашаются, но с понедельника по пятницу действует меню для избранных за 50 долларов.
В понедельник Неймару, восстанавливающемуся от травмы в расположении сборной, сделали МРТ. Сообщалось, что обследование показало хороший прогресс в лечении, но точные сроки возвращения 34-летнего игрока не были объявлены.
Бразилия сыграет на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
«Последний танец». Неймар прокомментировал пост ФИФА о нем перед ЧМ-2026.
Неймар показал новую прическу к ЧМ-2026. Он вернул знаменитый ирокез и перекрасился в золотистого блондина.