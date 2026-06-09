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Травмированный Неймар посетил стейк-хаус в Нью-Йорке в выходной сборной Бразилии

Неймар воспользовался выходным, предоставленным Карло Анчелотти игрокам сборной Бразилии, и в воскресенье пообедал в стейк-хаусе в Нью-Йорке.

Источник: Спортс‘’

Ресторан и его сотрудники поделились фотографиями форварда «Сантоса» в социальных сетях. Цены на самые дорогие куски мяса в заведении не разглашаются, но с понедельника по пятницу действует меню для избранных за 50 долларов.

В понедельник Неймару, восстанавливающемуся от травмы в расположении сборной, сделали МРТ. Сообщалось, что обследование показало хороший прогресс в лечении, но точные сроки возвращения 34-летнего игрока не были объявлены.

Бразилия сыграет на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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