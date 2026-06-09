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«Спасибо, что травмируете игроков за несколько дней до ЧМ». Брат Араухо после новости Уругвая о мышечном повреждении защитника

Рональд Араухо получил травму перед началом чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Футбольная ассоциация Уругвая (AUF) в социальных сетях сообщила о мышечном повреждении защитника.

«Для лечения мышечного растяжения футболист будет проходить лечение у специалистов, которые уже оказывали ему помощь ранее. Тренерский штаб и медицинская команда AUF согласовали это решение. Он не будет участвовать в групповых тренировках в понедельник, присоединившись к команде во вторник, 9-го числа, когда они отправятся на чемпионат мира по футболу», — говорилось в заявлении команды.

После этого Майкель, брат Рональда, опубликовал резкий комментарий в адрес тренера Марсело Бьелсы, сообщает TyC Sports.

«Спасибо за то, что травмируете игроков за несколько дней до чемпионата мира», — написал он в соцсети.

Утверждается, что игрок «Барселоны» отправился в Испанию для лечения мышечной травмы, и его участие в первом матче Уругвая на ЧМ против Саудовской Аравии находится под вопросом. Поскольку разрыва мышцы нет, но он испытывает боль, его не исключат из состава. Есть надежда, что футболист сможет сыграть против сборных Кабо-Верде и Испании.