«Спасибо, что травмируете игроков за несколько дней до ЧМ». Брат Араухо после новости Уругвая о мышечном повреждении защитника

«Для лечения мышечного растяжения футболист будет проходить лечение у специалистов, которые уже оказывали ему помощь ранее. Тренерский штаб и медицинская команда AUF согласовали это решение. Он не будет участвовать в групповых тренировках в понедельник, присоединившись к команде во вторник, 9-го числа, когда они отправятся на чемпионат мира по футболу», — говорилось в заявлении команды.