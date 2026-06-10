Депутат Журова о ЧМ-2026: «Всегда болела за Аргентину и Уругвай — так же и в этот раз. С нарушителями безопасности в США работают жестко и без сантиментов»

В США футбол — не самый любимый вид спорта, ведь у них есть американский футбол, бейсбол, гольф, хоккей, баскетбол. Это точно не номер один для болельщиков, но им надо же подтверждать свои амбиции, ведь к ним приедут команды со всего мира. На Западе во время Олимпийских игр или чемпионатов мира всегда кто-то пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы отстоять свои права и побунтовать. Но я уверена, что организаторы чемпионата мира со всеми подобными моментами справятся", — сказала депутат Госдумы.